Zdieľanie môže postupne prekonať súkromné vlastníctvo áut

Londýn/New York 4. marca (TASR) – Automobilový priemysel sa mení podľa toho, ako sa menia očakávania spotrebiteľov. Do popredia záujmu sa v posledných rokoch dostáva zdieľanie áut, tzv. car sharing. Najnovšie štúdie popredných konzultačných spoločností naznačujú, že namiesto vlastníctva auta budú spotrebitelia uprednostňovať ich zdieľanie, resp. požičiavanie. Mobilita sa tak stane službou.



Poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC) odhaduje, že do roka 2030 viac než tretina odjazdených kilometrov bude spadať pod koncept car sharingu, ktorý so sebou prináša aj veľký potenciál pre autonómne vozidlá. Podľa PwC by robotické autá mohli tvoriť až 40 % ročne odjazdených kilometrov. Štúdia odhaduje, že počet odjazdených kilometrov v Európe sa do roka 2030 zvýši o 23 %, v USA o 24 % a v Číne až o 183 %.



To bude mať dosah aj na predaj vozidiel. Spoločnosť McKinsey odhaduje, že ročný rast predaja áut sa spomalí zo súčasných 3,6 % na asi 2 %. Nové služby totiž povedú k zníženiu predaja súkromným osobám, čiastočne sa to však vykompenzuje vyšším predajom car sharingovým spoločnostiam, ktoré budú musieť pre väčší počet odjazdených kilometrov častejšie vymieňať autá.



PwC rozlišuje dva typy car sharingu - stacionárny a pohyblivý. Základný rozdiel spočíva v dostupnosti áut. Stacionárny znamená, že spotrebiteľ si môže auto vyzdvihnúť na určitom mieste. Naproti tomu pohyblivý bude závisieť len od oblasti, v ktorej poskytovateľ tejto služby podniká.



Existuje aj koncept zdieľania cesty, tzv. ride hailing. V rámci neho sa viacero ľudí so spoločným cieľom cesty odvezie jedným vozidlom. Tento koncept získava čoraz väčšiu popularitu, v roku 2017 ho využilo odhadom 338 miliónov ľudí.



PwC predpokladá, že tieto dva koncepty sa osvedčia najmä v mestských oblastiach, kam sa hodia robotické taxíky. Autonómne automobily dokážu zabrániť nehodám a zvýšia plynulosť premávky. Súkromné autá naproti tomu budú dominovať na vidieku nezávisle od toho, či budú autonómne alebo budú vyžadovať prítomnosť vodiča. Zmenia sa však aj zvyky vodičov z vidieka, keďže široká sieť robotických taxíkov im umožní využívať rôzne spôsoby prepravy v mestách bez potreby používať vlastné auto.



Už v súčasnosti sa prejavujú prvé náznaky, že význam súkromného vlastníctva auta klesá. McKinsey ako príklad uvádza USA, kde podiel mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov, ktorí majú vodičské oprávnenie, v rokoch 2000 až 2013 klesol zo 76 % na 71 %. Počet užívateľov car sharingových služieb naproti tomu len v posledných piatich rokoch rástol o vyše 30 % ročne.



Zdieľanie navyše umožní spotrebiteľom zvoliť si auto podľa konkrétnej situácie, napríklad pre cestu do práce alebo na dovolenku s rodinou. Automobilky tak budú môcť pokles súkromného predaja vykompenzovať výrobou špeciálne navrhnutých zdieľaných vozidiel. McKinsey odhaduje, že pôjde o každé desiate auto predané v roku 2030. Naproti tomu sa podľa PwC zachová rozdelenie automobilov na masový a prémiový segment. Mestské zdieľané autá budú najmä menšie modely, súkromné budú skôr z vyšších tried.