Dlh v zdravotníctve narástol na vyše 790 miliónov eur

Najviac dlhujú na nezaplatených faktúrach a odvodoch štátne univerzitné a fakultné nemocnice.

Bratislava 5. mája (TASR) - Dlh v zdravotníctve narástol vlani o 143,89 milióna eur. Záväzky po lehote splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka rekordných 791,13 milióna eur. Najviac, 679,24 milióna eur, dlhujú na nezaplatených faktúrach a odvodoch štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva pre vládu.



Celkové záväzky štátnych zdravotníckych zariadení vlani vzrástli o 123,52 milióna eur. To predstavuje medziročný nárast o 20,15 milióna eur. Najväčšie dlhy majú voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu (52,7-percentný podiel z celkového dlhu), nasledujú záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam (30,1 %). Nemocnice dlžia ďalšie peniaze aj za energie či služby.



"Za hlavné dôvody neustáleho rastu zadlženosti možno považovať pokračujúce generovanie prevádzkových strát v nemocniciach. V týchto zariadeniach sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Situáciu komplikuje vysoký podiel a nárast osobných nákladov v pomere k výnosom od poisťovní a významný podiel nákladov na lieky a zdravotnícky materiál na celkových nákladoch zdravotníckych zariadení," píše sa v informácii ministerstva.



Tržby od zdravotných poisťovní naďalej nedokážu pokryť prevádzkové náklady 13 najväčších univerzitných a fakultných nemocníc napriek postupnému znižovaniu ostatných nákladov. "V roku 2017 výnosy od zdravotných poisťovní opäť nepokryli ani skupinu osobných nákladov a skupinu spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu. Došlo k nárastu osobných nákladov oproti roku 2016 o 23,4 mil. eur, v spotrebe liekov bol zaznamenaný pokles o 3,7 mil. eur a spotreba špeciálneho zdravotníckeho materiálu bola nižšia o 2,9 mil. eur," doplnilo ministerstvo.



So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (26,19 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (85,13 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti mali vlani záväzky po lehote splatnosti vo výške 0,57 milióna eur.