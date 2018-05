Zdravotné poisťovne dosiahli vlani zisk vyše 58 miliónov eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla zisk 35,9 milióna eur, Dôvera približne 17 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa približne šesť miliónov eur.

Bratislava 7. mája (TASR) - Zdravotné poisťovne skončili minulý rok so ziskom vyše 58 miliónov eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla zisk 35,9 milióna eur, Dôvera približne 17 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa približne šesť miliónov eur. TASR údaje poskytli zdravotné poisťovne.



"VšZP mala počas celého roka 2017 napriek plneniu náročného ozdravného plánu platobnú schopnosť zabezpečenú a počas celého roka neevidovala voči svojim obchodným partnerom žiadne záväzky po lehote splatnosti okrem záväzkov, ktoré nebolo možné uhradiť z právne uznateľných dôvodov," uviedla pre TASR jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.



Vlastné imanie štátnej poisťovne sa ku koncu roka 2017 medziročne zvýšilo o 35,4 milióna eur, aj napriek tomu je jeho výška záporná - mínus 31,7 milióna eur. "Pozitívny vývoj v stave vlastného imania bol primárne spôsobený kladným výsledkom hospodárenia poisťovne za rok 2017. VšZP naďalej eviduje stratu z minulých účtovných období, a to k 31.3.2018 vo výške mínus 193,693 milióna eur," doplnila Vasilenková.



Kladný hospodársky výsledok mala aj súkromná Dôvera. "Dlhodobo hospodárime zodpovedne, na poistencoch nešetríme a dokážeme vytvoriť zisk, ktorý použijeme aj na rozvoj služieb pre poistencov, lekárov a nemocnice a zároveň aj pre zamestnávateľov a živnostníkov. Rok 2017 nebol výnimkou. Skončili sme v pluse, s hospodárskym výsledkom približne 17 miliónov eur," povedal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Kladné čísla vykázala aj Union ZP. Podľa jej stanoviska k tomu dopomohol priaznivý vývoj ekonomiky, zodpovedné nakladanie so zdrojmi a koncoročné dofinancovanie sektora. "Zisk po zdanení predstavoval približne 6 miliónov eur. Táto suma nám poslúži na úhradu zdravotnej starostlivosti, ako aj na vykrytie strát z minulých období," doplnila súkromná poisťovňa.