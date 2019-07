Zdravotné poisťovne začali rozposielať ročné zúčtovania poistného

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pošle ročné zúčtovanie do konca septembra viac ako 450.000 poistencom.

Bratislava 25. júla (TASR) - V týchto dňoch dostali ročné zúčtovanie zdravotného poistného za vlaňajšok už desaťtisíce ľudí. Pre TASR to uviedli štátna aj obe súkromné zdravotné poisťovne.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pošle ročné zúčtovanie do konca septembra viac ako 450.000 poistencom. Ako prvým začala zasielať výsledky ročného zúčtovania fyzickým osobám. Sú medzi nimi zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), samoplatitelia i poistenci štátu.



"K 22. júlu mala VšZP spracovaných 64,2 percenta ročných zúčtovaní. K uvedenému dňu evidujeme preplatky z ročného účtovania vo výške 18,8 milióna eur. Nedoplatky na ročnom zúčtovaní dosiahli k tomuto dátumu 29,7 milióna eur," informovala TASR hovorkyňa poisťovne Slávka Gáborová.



Tým, ktorí majú na Ústrednom portáli verejnej správy aktivovanú elektronickú schránku na doručenie, VšZP od začiatku júna posiela ročné zúčtovanie elektronicky, ostatní poistenci a platitelia poistného ho dostávajú poštou. VšZP predpokladá, že podmienky na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 splní viac ako 650.000 poistencov a platiteľov poistného.



Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v ePobočke k dispozícii aj ďalšiu dôležitú informáciu - výpočet preddavku na poistné od 1. januára do 31. decembra 2019. "Poistenci, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, si môžu túto skutočnosť overiť na internetovej stránke VšZP," pripomenula hovorkyňa štátnej poisťovne.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera podľa jej PR špecialistu Mateja Štepianského ročné zúčtovanie poistného za minulý rok vykoná spolu 330.000 poistencom. Výsledky ročných zúčtovaní dostáva prvých 63.000 z nich už v tomto týždni od pondelka (22. 7.) do piatka (26. 7.). "Naši poistenci nájdu výsledok ročného zúčtovania aj v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácie Dôvera. Prostredníctvom oboch platforiem môžu uhradiť aj prípadný nedoplatok," priblížil. Dodal, že zmenou v porovnaní s minulým rokom je predĺženie lehoty na uloženie zásielky na pošte z desať na 15 dní.



Hovorca súkromnej Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann uviedol, že poisťovňa spracováva v tomto roku približne 140.000 ročných zúčtovaní. Zasielať ich bude na prelome júla a augusta.



Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne je potrebné uhradiť najneskôr do 60 dní odo dňa jeho prevzatia. Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie námietky voči výsledku, po uplynutí, ktorej sa výkaz nedoplatkov stane právoplatný a zo 45-dňovej lehoty na úhradu, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti.



Preplatok je zdravotná poisťovňa povinná vrátiť najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči výsledku, a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Preplatok zdravotná poisťovňa vracia bankovým prevodom alebo poštovým peňažným poukazom na adresu.



Posledným termínom na vykonanie ročného zúčtovania pre zdravotné poisťovne je 30. september 2019, v prípade odkladov daňových priznaní 31. október 2019.