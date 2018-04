Združenie ADFC požaduje výraznejšiu podporu cyklistickej dopravy

Politika v oblasti cyklistickej dopravy doteraz v Nemecku nehrala veľkú úlohu a aj naďalej chýba politická vôľa zmeniť to.

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecké cyklistické združenie Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) žiada zmenu politického postoja k dopravnej politike. "Dominancia áut sa musí posunúť v prospech cyklistov a chodcov," povedal predseda klubu Burkhard Stork. Politika v oblasti cyklistickej dopravy doteraz v Nemecku nehrala veľkú úlohu a aj naďalej chýba politická vôľa zmeniť to.



Najväčší problém spočíva v nedostatočnej infraštruktúre. "Sme ešte veľmi vzdialení od prelomu v cyklistickej doprave, od plošnej siete cyklistických cestičiek," kritizuje Stork. Najdôležitejšie je prerozdelenie mestských plôch, čiže zmeniť parkoviská a jazdné pruhy na cyklistické cestičky. Podiel cyklistov na celkovej premávke vyše 25 % je možný, doteraz je to len 11 %.



Nedostatočná je aj podpora. Vláda, spolkové krajiny a obce musia do rozšírenia cyklistických cestičiek, najmä v mestách, investovať 30 eur na osobu ročne, čiže celkovo zhruba 2,5 miliardy eur. Ministerstvo v súčasnosti míňa na budovanie rýchlostných cyklistických cestičiek 25 miliónov eur ročne, podľa Storka je potrebná suma 250 miliónov eur.



Nemecko je v medzinárodnom porovnaní v strede rebríčka a výrazne zaostáva za krajinami ako Dánsko a Holandsko. Enormné investície do cyklistickej dopravy v posledných rokoch uvoľnili aj USA a Kanada.