Združenie pre značkové výrobky víta zámer SNS znížiť DPH na potraviny

Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov.

Bratislava 1. marca (TASR) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny by bolo pozitívnym krokom. Konštatuje to Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) s tým, že avizované opatrenie SNS by mohlo byť stimulom pre vyššiu spotrebu v slovenských obchodoch.



Združenie zámer predstavený predsedom SNS Andrejom Dankom víta. Podotýka, že Slovensko je dlhodobo krajinou s najvyššou DPH na potraviny v regióne a jednou z najvyšších DPH v celej Európskej únii. "Zníženie DPH na 10 % by bolo pozitívnou správou nielen pre spotrebiteľov, ale znížila by sa finančná atraktivita cezhraničných nákupov potravín," uviedlo SZZV.



Takýto krok podľa združenia môže znamenať aj pozitívny stimul pre vyššiu spotrebu v slovenských obchodoch a následný vyšší výber dane. Dokazovať to má skúsenosť z plošného zníženia DPH na potraviny v Rumunsku v roku 2016.



Združenie však zdôraznilo, že netreba zabúdať ani na prísľub zníženia DPH na dojčenské potreby pre malé deti, ako napríklad detská výživa či plienky. "Slovenské združenie pre značkové výrobky v tejto téme komunikuje s ministerstvom financií, pričom sme predložili všetky požadované podklady, ktoré by mohli viesť k tomuto jasnému sociálnemu opatreniu," priblížilo združenie.



Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Chce navrhnúť zníženie viacerých daní, či zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.