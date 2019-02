Zelení žiadajú, aby Deutsche Bahn skvalitnila svoje služby

Podľa analýzy Zelených nemá 11 z 80 veľkých miest nad 100.000 obyvateľov nijaké spojenie s inými mestami prostredníctvom rýchlikov ICE, Intercity alebo Eurocity.

Berlín 4. februára (TASR) - Strana Zelených žiada od Deutsche Bahn (DB, Nemeckej dráhy) výrazné rozšírenie nasadenia diaľkových vlakov. „Je škodlivé pre spoločenskú súdržnosť, keď sú niektoré veľkomestá a celé regióny bez diaľkovej dopravy“, pre Bild am Sonntag to uviedol šéf frakcie Zelených v spolkovom parlamente Anton Hofreiter. Dodal, že podľa neho by malo mať každé veľkomesto spojenie v hodinovom intervale s inými mestami.



Podľa analýzy Zelených nemá 11 z 80 veľkých miest nad 100.000 obyvateľov nijaké spojenie s inými mestami prostredníctvom rýchlikov ICE, Intercity alebo Eurocity. Medzi nimi sú Chemnitz, Leverkusen a Offenbach, rovnako aj Bottrop, Bergisch-Gladbach či Trier.



Spolkový minister dopravy Andreas Scheuer sa však napriek všetkým problémom, s ktorými DB zápasí, postavil za šéfa dopravného koncernu Richarda Lutza. Povedal, že predseda jej správnej rady odvádza dobrú robotu. Na diskusiu o Lutzovi vraj nie je dôvod. Jeho tím musí v nasledujúcich mesiacoch uviesť dráhu do poriadku. Štátny koncern v dôsledku meškaní mnohých diaľkových rýchlikov a nedostatkov v službách sa nachádza pod tlakom. Minister však ocenil, že nemeckej železnici pribúdajú cestujúci. To podľa neho dokazuje, že železnica má príťažlivú ponuku služieb.