Železnice vypravia v utorok mimoriadny veľkonočný rýchlik z Košíc

Bratislava 3. apríla (TASR) - Z Košíc smerom do Bratislavy vyštartuje v utorok 3. apríla druhý mimoriadny veľkonočný rýchlik Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Vlak pôjde z metropoly východu o 14.16 h a do hlavného mesta má plánovaný príchod o 20.14 h.



"Aktuálne je tento mimoriadny rýchlik obsadený na 87 %, takže cestujúci majú stále možnosť využiť ho na pohodlnú cestu so zabezpečeným miestom na sedenie," avizoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Čo sa týka obsadenosti ďalších utorkových spojov, napríklad rýchlik s odchodom z Košíc o 14.07 h smerujúci do Bratislavy je momentálne vypredaný na 99 % a nasledujúci vlak o 16.07 h je obsadený na 92 %.



Na 88 % má v súčasnosti obsadené miesta aj InterCity (IC) vlak s odchodom z Košíc o 17.23 h, ktorý má príchod do hlavného mesta o 22.17 h.



Zároveň je záujem aj o vlaky z východu Slovenska do Prahy. Napríklad EuroNight (EN) vlak Slovakia, ktorý o 19.46 h štartuje z Humenného a ide do hlavného mesta Českej republiky, je obsadený na 81 %. Súčasne je EN vlak Bohemia s odchodom z Košíc o 20.35 h smerujúci do Prahy obsadený na 76 %.



"Hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková, cestujúcej verejnosti v záujme osobného komfortu odporúčame zabezpečiť si včas nielen cestovné doklady, ale aj rezervácie miesta," dodal Kováč.