Železničná firma Ferrovie dello Stato plánuje podať ponuku na Alitaliu

Už skôr nemenovaný zdroj pre agentúru Reuters uviedol, že ponuka zo strany Ferrovie dello Stato je len prechodnou fázou.

Rím 31. októbra (TASR) - Talianska železničná spoločnosť Ferrovie dello Stato plánuje podať ponuku na prevzatie aerolínií Alitalia. Rozhodnutie, ktoré je považované za prvú časť záchranného plánu súčasnej vlády pre leteckú spoločnosť, prijalo predstavenstvo železničnej firmy v utorok (30.10.). Finančné detaily zatiaľ nezverejnilo.



Už skôr nemenovaný zdroj pre agentúru Reuters uviedol, že ponuka zo strany Ferrovie dello Stato je len "prechodnou fázou". Plán počíta s dvomi samostatnými krokmi, pričom najskôr Alitaliu kúpi železničná spoločnosť a neskôr sa k nej pripojí taliansky a zahraničný partner z oblasti leteckej dopravy.



Plán Ríma sa ale môže skomplikovať, nakoľko viaceré veľké spoločnosti odmietli svoju účasť na záchrannom programe. "Situácia je veľmi chaotická," dodal zdroj.



Začiatkom októbra minister priemyslu Luigi Di Maio uviedol, že svoju úlohu v opätovnom postavení Alitalie na nohy by mohli zohrať firmy ako ropná spoločnosť Eni, poštová spoločnosť Poste Italiane či zbrojársky koncern Leonardo. Eni ale v týchto dňoch uviedla, že sa na záchrannom programe podieľať nemieni a ako uviedol ďalší zdroj pre agentúru Reuters, vylúčila to aj firma Leonardo. Navyše, už skôr sa negatívne k plánom vlády vyjadrilo aj vedenie Poste.



Pred časom sa o kúpu celej Alitalie zaujímala nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. Ako však v utorok (30.10.) uviedol jej šéf Carsten Spohr, investovať do partnerstva s talianskou vládou spoločnosť neplánuje.



Alitalia sa dostala pod zvláštnu správu minulý rok a vláda tak opäť musela hľadať kupca na záchranu firmy. Ide už o tretí záchranný program pre aerolínie za posledné desaťročie. Firma nevytvorila zisk od roku 2002 a podľa ekonómov by tento rok mala vykázať ďalšiu stratu, a to okolo 453 miliónov eur.