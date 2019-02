Železničné spoločnosti v Nemecku vyplatili odškodnenie 53,6 mil. eur

Výška vyplateného odškodnenia rastie preto, lebo čoraz viac cestujúcich využíva svoje právo. Vlani ho využilo 2,7 milióna cestujúcich.

Berlín 18. februára (TASR) - Pár minút meškania rýchlika ICE môže vyjsť Deutsche Bahn (Nemecké železnice, DB) draho. Prípoj už naň nečaká a cestujúci musia hodinu alebo aj viac čakať na ďalší spoj.



Za nepresnosť príchodu najmä diaľkových rýchlikov musí vedenie nemeckej železnice platiť čoraz väčšie sumy. DB vyplatila vlani cestujúcim odškodnenie 53,6 milióna eur. V pondelok o tom informovala hovorkyňa železnice. Predvlani bola táto suma 34,6 milióna eur.



Výška vyplateného odškodnenia rastie preto, lebo čoraz viac cestujúcich využíva svoje právo. Vlani ho využilo 2,7 milióna cestujúcich. Bolo ich o 50 % viac než v roku 2017. V minulom roku vyplácala DB poškodeným cestujúcim priemerne po 20 eur. Rok predtým bola suma o jedno euro nižšia.



Na vyplácaní odškodnenia cestujúcim sa podieľajú viaceré dopravné spoločnosti. Najviac ich však eviduje Nemecká dráha za meškanie diaľkových rýchlikov.



Vlani prišiel do cieľovej stanice neskoro každý štvrtý diaľkový spoj. Vedenie DB to odôvodňuje množstvom externých vplyvov: búrkami, prívalovými dažďami i páľavami. K tomu sa pridávajú aj technické poruchy, blokovanie tratí, nepredvídateľné poruchy vlakov, ale aj varovný štrajk železničiarov vlani v decembri.



Nemecká železnica má pre odškodňovanie cestujúcich pevné pravidlá. Ak prídu cestujúci do svojej cieľovej stanice neskôr najmenej o hodinu, vráti sa im štvrtina cestovného. Ak je meškanie dvojhodinové, dostávajú polovicu zaplatenej sumy. V budúcnosti by im mohli dopravné spoločnosti vyplácať aj vyššie hodnoty. Európsky parlament žiada, aby sa za hodinové meškanie vracala polovica sumy cestovného lístka a za 90 minút oneskoreného príchodu 75 %. Za viac ako dve hodiny by mali mať cestujúci podľa európskych poslancov nárok na vyplatenie celej hodnoty cestovného lístka.