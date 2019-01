Železničnú zastávku Vinohrady opravia za vyše 300.000 eur

Bratislava 21. januára (TASR) – Železničnú zastávku Bratislava–Vinohrady opravia a investujú do nej vyše 300.000 eur. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú tak na tomto mieste zvýšiť kultúru cestovania z pohľadu užívania budovy a aj nástupíšť. TASR to potvrdili ŽSR.Stavebné práce na zastávke Bratislava-Vinohrady bude realizovať spoločnosť Gemm. ŽSR s ňou podpísali zmluvu o dielo vo výške vo výške 369.877 eur bez DPH. Oprava budovy vyjde na 175.350 eur, zriadenie chodníka na 8283 eur a oprava spevnených plôch na 186.244 eur.uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.V rokoch 2011 a 2015 sa na zastávke realizovala oprava koľajového lôžka druhej traťovej koľaje, predĺženie nástupišťa pri koľaji dva s opravou odvodňovacej priekopy v úseku Hlavná stanica–odbočka Vinohrady. Taktiež sa robila oprava koľajového lôžka koľají jedna a dva medzi Hlavnou stanica–odbočkou Močiar s čiastočnou úpravou povrchu nástupíšť a úpravou výšky nástupnej hrany do normového stavu.Budúcnosť zastávky Bratislava-Vinohrady ukáže podľa ŽSR štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá sa momentálne spracováva.podotkol Lukáč.