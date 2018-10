ZF Slovakia otvorila nový výrobný závod v Šahách

Výstavba závodu s výrobnou plochou 10.000 metrov štvorcových sa začala v septembri minulého roka.

Šahy 12. októbra (TASR) – Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. počas tohto týždňa oficiálne otvorila svoj nový závod v Šahách. Aktuálne v ňom zamestnáva vyše sto pracovníkov, do konca roka 2021 plánuje firma vytvoriť 400 pracovných miest. Niektoré pozície bolo náročnejšie obsadiť, v regióne sa však podarilo získať kvalifikovaných pracovníkov. Časť z nich dlhodobo dochádzala za prácou mimo Slovenska.



Výstavba závodu s výrobnou plochou 10.000 metrov štvorcových sa začala v septembri minulého roka. Predseda predstavenstva spoločnosti Peter Doll počas slávnostného poklepania základného kameňa uviedol, že výška investície dosiahne 12,5 milióna eur. V apríli tohto roka bol vyrobený prvý zvarenec, aktuálne je spustených sedem výrobných liniek. Do konca budúceho roka by malo pribudnúť ďalších 13 liniek, skonštatoval Doll.



Hlavný výrobný program závodu v Šahách tvoria zvárané vonkajšie trubky tlmiča, ktoré sa dodávajú do závodu v Leviciach. Z technologického pohľadu sa využíva predovšetkým robotické zváranie, v menšej miere formovanie a dierovanie.



Aktuálne má ZF Slovakia, a.s. na Slovensku tri závody, v Trnave, Leviciach a Šahách. Zamestnáva v nich zhruba 3300 ľudí, ročný obrat firmy predstavuje 483 miliónov eur. V budúcom roku plánuje spoločnosť otvoriť nový závod na výrobu podvozkových komponentov v Detve, kde by malo nájsť v prvej fáze pracovné uplatnenie 100 ľudí. Výroba by sa mala začať aj v ďalšom závode spoločnosti v Komárne, ktorý bude zameraný na montáž spojok a výrobu komponentov pre pohony osobných automobilov. Prví zamestnanci sa už v súčasnosti zaškoľujú v závode v Leviciach.