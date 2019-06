Zhotovitelia úseku D1 s tunelom Višňové vzídu z viacerých súťaží

Kvalitu a hodnotu za peniaze by malo zabezpečiť multikriteriálne hodnotenie ponúk. Budú sa teda posudzovať viaceré kritériá, nielen najnižšia cena.

Bratislava 21. júna (TASR) – Zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vzídu z viacerých súťaží. Rozdelené budú tak, aby sa optimalizovala rýchlosť dostavby a špecializácia spoločností pre jednotlivé stavebné objekty. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová s tým, že sa pokračuje podľa harmonogramu.



Kvalitu a hodnotu za peniaze by malo zabezpečiť multikriteriálne hodnotenie ponúk. Budú sa teda posudzovať viaceré kritériá, nielen najnižšia cena. "Hlavná trasa a tunel sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú súťažiť formou súťažného dialógu. Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní," priblížila Michalová.



Diaľničiari zároveň deklarujú ukončenie inventarizácie stavby, jej výsledky by mali byť známe v priebehu približne dvoch týždňov. Počas júla NDS plánuje verejne prezentovať proces odchodu doterajšieho zhotoviteľa a postup pri výbere nových zhotoviteľov. Hovorkyňa zdôraznila, že pokračuje aj vyplácanie podzhotoviteľov.



"Výsledky inventarizácie budú slúžiť ako podklady na vypísanie súťaží na zhotoviteľov stavebných prác. Predpoklad vypísania súťaží na nových zhotoviteľov stavby je v druhom polroku 2019, podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023," opísala Michalová.



NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.



Diaľničiari konštatujú, že v dohode sa sústredili na tri ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie (EÚ), aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany Únie. Postup NDS odobrila aj Európska komisia. Po splnení podmienok sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku.