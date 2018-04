Harbuľák: Rekreačné šeky treba zaviesť v krátkom čase

Pripomenul, že tieto nástroje pomohli v každej z 25 krajín EÚ cestovnému ruchu tak, že došlo k rozvoju služieb, rastu investícií, zvýšeniu počtu pracovných miest a celkovému rozmachu regiónov.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 % či cestovné šeky pre zamestnancov sú podľa Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR systémovými opatreniami, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť zariadení a zabezpečiť dlhodobý nárast zahraničných aj domácich turistov na Slovensku.



ZHR SR preto podľa generálneho manažéra Mareka Harbuľáka víta návrhy štátnych predstaviteľov na tieto opatrenia. "Dlhodobo presadzujeme zníženie sadzby DPH na ubytovacie a stravovacie služby a zavedenie nástrojov na podporu domáceho cestovného ruchu," doplnil Harbuľák.



Pripomenul, že tieto nástroje pomohli v každej z 25 krajín Európskej únie cestovnému ruchu tak, že došlo k rozvoju služieb, rastu investícií, zvýšeniu počtu pracovných miest a celkovému rozmachu regiónov.



"Zavedenie navrhovaných opatrení je potrebné vo veľmi krátkom čase, pretože v slovenskom cestovnom ruchu sa už začínajú prejavovať známky stagnácie," upozornil Harbuľák. ZHR SR preto podľa jeho slov apeluje na predstaviteľov súčasnej vlády, aby podporili zníženie sadzby DPH a zavedenie cestovných šekov do praxe. "Pôjde tak o prvú systémovú podporu cestovného ruchu na Slovensku po viac ako 20 rokoch," doplnil generálny manažér zväzu.



Vládna strana SNS avizovala minulý týždeň, že chce diskutovať so svojimi koaličnými partnermi o zníženej 10-% DPH na ubytovacie služby a o cestovných šekoch pre zamestnancov. Rezort dopravy reagoval, že pripravuje zavedenie rekreačných poukážok s hodnotou do výšky 500 eur.