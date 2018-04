Zhromaždenie delegátov bratislavskej SOPK je nespokojné s legislatívou

Podnikatelia, ako aj predstavitelia SOPK vyslovili nevyhnutnosť prijímania takých ekonomických opatrení, ktoré by stabilizovali ekonomickú prosperitu.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Súčasná napätá politická situácia, ktorá sa odzrkadľuje v celej spoločnosti a tiež v podnikateľskom sektore, bola jednou z hlavných tém na výročnom zasadnutí Zhromaždenia delegátov Bratislavskej regionálnej komory (BRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) vo štvrtok (5.4.) v Bratislave.



Podnikatelia, ako aj predstavitelia SOPK vyslovili nevyhnutnosť prijímania takých ekonomických opatrení, ktoré by stabilizovali ekonomickú prosperitu, a zároveň potrebu zastavenia prijímania politických opatrení, ktoré majú populistický charakter a významne zasahujú do podnikateľského prostredia neúmerným zvyšovaním administratívnej záťaže.



Delegáti tiež vyjadrili nespokojnosť nad stále menej čitateľným legislatívnym prostredím a vyslovili sa proti prijímaniu takých legislatívnych zmien, ktoré sú ťažko aplikovateľné. Ide napríklad o zákon o ochrane osobných údajov, ktorý sa stane účinným od 25. mája tohto roka, a zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý sa stal účinným ešte v roku 2017. Delegáti sa zhodli, že práve SOPK by mohla viac deklarovať nespokojnosť podnikateľskej obce v médiách.



