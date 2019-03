Žiga: Ambíciou pri smart cities je podpora inovatívnych nápadov

Rezort hospodárstva vypracoval schému na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Bratislava 5. marca (TASR) - Ambíciou Ministerstva hospodárstva (MH) SR v oblasti tzv. smart cities je podpora inovatívnych nápadov, ako aj podnikateľov, ktorí majú predpoklad byť úspešnými a objaviť potenciál slovenských spoločností na domácom trhu. Uviedol to v Bratislave šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) v úvode medzinárodnej konferencie zameranej na tému budovania inteligentných miest pod názvom "V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities".



"A pretože chceme pomôcť podnikateľom a mestám, pripravili sme dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý ako prvý materiál svojho druhu v Slovenskej republike mapuje tému smart cities a slúži ako východiskový bod pre podporu inovácií v slovenských mestách a regiónoch," priblížil Žiga.



Rezort hospodárstva taktiež podľa jeho slov vypracoval schému na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách, ktorá vo svojej pilotnej fáze podporila prvých 10 projektov v oblasti smart cities.



Poznamenal, že v mestách dnes žijú viac než dve tretiny obyvateľov EÚ. Spotrebujú pritom približne 80 % energie a vyprodukujú až 85 % európskeho hrubého domáceho produktu (HDP). Mestá sú "liahňami inovácií, nových technológií, ale aj zdrojom mnohých výziev", ktorým EÚ, rovnako ako aj Slovensko, v súčasnosti čelia. Sú to miesta, kde sa najvýraznejšie prejavujú spoločenské, hospodárske, či environmentálne javy a problémy. Ale súčasne sú mestá aj miesta, ktoré ponúkajú stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ich obyvateľov.



"V posledných desaťročiach sa mestá výrazne menia a musia čeliť problémom, ktoré si žiadajú sofistikované riešenia. Všade počúvame slová ako urbanizácia, informatizácia a digitalizácia, ale vieme si tieto pojmy predstaviť v realite a nájsť ich prospešné využitie aj v každodennom svete?" podčiarkol šéf MH SR.



Odpoveďou je podľa Žigu práve koncept tzv. smart cities. Ide o nevyhnutnú spoluprácu mesta, obce či regiónu, občanov a technologických firiem, ktorých inteligentné riešenia môžu vyriešiť praktické problémy každodenného života obyvateľov. "Hovoríme napríklad o témach ako rastúci objem odpadu, neudržateľná dopravná situácia, vysoká úroveň emisií spôsobená tradičným vykurovaním, neefektívne riešenie problematiky odpadových vôd, prehrievanie budov v letných mesiacoch, slabá interakcia občanov so samosprávou," doplnil.



Slovenský minister hospodárstva dodal, že prijímateľom projektov inovatívnych riešení je samospráva, hnacím motorom sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho potenciálu.



Žiga zároveň podpísal Memorandum o porozumení medzi MH SR a organizáciou InnoEnergy. Paralelne s konferenciou sa uskutočnili rokovania štátnych tajomníkov a zástupcov príslušných ministerstiev krajín V4 zodpovedných za agendu smart cities, a to štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca, štátneho tajomníka maďarského ministerstva pre inovácie a technológie Balázsa Weingartnera, Malgorzaty Jarosińskej – Jedynak z poľského ministerstva pre investície a rozvoj a Davida Koppitza z českého ministerstva pre miestny rozvoj.