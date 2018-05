Žiga: Dohoda na zotrvaní U.S. Steelu v Košiciach bol prezieravý krok

Minister Žiga potvrdil slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že U.S. Steel sa aktuálne nechystá z východu Slovenska odísť a fabriku predať.

Košice 3. mája (TASR) – Za veľmi dobrý krok označil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) dohodu na memorande medzi slovenskou vládou a spoločnosťou U.S. Steel z roku 2013 o zotrvaní amerického investora v košických oceliarňach. Pripomenul, že v tom čase sa uvažovalo o predaji fabriky, pričom v hre boli záujemcovia z Ukrajiny a Ruska.



"Vidíte, aké udalosti odvtedy nastali, aký vojnový konflikt je na Ukrajine a aké sankcie sa uplatňujú voči Ruskej federácii. Bohvie, ako by to bolo dopadlo s touto fabrikou, keby vtedy zmenila majiteľa. V tejto súvislosti vnímam, že to bol veľmi prezieravý krok slovenskej vlády. Päť rokov uplynulo a vidíme, že fabrika je vo veľmi dobrej kondícii a naberá nových zamestnancov," povedal Žiga po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov vlády SR a košických oceliarní.



Minister potvrdil slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že U.S. Steel sa aktuálne nechystá z východu Slovenska odísť a fabriku predať. "V tejto chvíli nemáme informácie, že by sa niečo vážne chystalo. To znamená, že U.S. Steel určite ostáva najbližšie obdobie v Košiciach," konštatoval Žiga pre novinárov.



Témou štvrtkového stretnutia v sídle košických oceliarní bolo vyhodnotenie spolupráce v rámci memoranda, ktoré v marci po piatich rokoch stratilo platnosť. "Z hľadiska zapojenia jednotlivých rezortov my vnímame, že ešte máme nejaké domáce úlohy, ktoré nám vyplývajú, či už z tohto memoranda, alebo z hľadiska spolupráce, ktorú máme," povedal ďalej minister. Spomenul pritom prípravu nového zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý rezort hospodárstva predstaví o dva týždne. Súčasťou zámeru je podľa Žigu snaha pomôcť energeticky najnáročnejším výrobám, aby boli slovenské firmy konkurencieschopné aj voči západným podnikom. "Zároveň nechceme preniesť túto ťarchu na spotrebiteľa, na obyvateľov," dodal s tým, že ešte prebiehajú rokovania s rezortom financií o tom, koľko financií z rozpočtu by išlo na takéto opatrenia. Zákon by mohol platiť od 1. januára 2019.