Žiga: Je v záujme EÚ aj USA, aby sa dohodli na obchodnej politike

Ministri sa obchodným vzťahom s USA venovali počas pracovného obeda, a to aj pod tlakom zavedenia nových obchodných ciel, ktorými sa z času na čas vyhráža americký prezident Donald Trump.

Brusel 9. novembra (TASR) - Piatkové diskusie na Rade EÚ pre zahraničné veci - segment zahraničný obchod v Bruseli, boli zamerané na snahy o modernizáciu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ako však potvrdil aj minister hospodárstva SR Peter Žiga, z pohľadu Európanov bolo najzaujímavejšie dotváranie obchodných vzťahov so Spojenými štátmi americkými.



Ministri sa obchodným vzťahom s USA venovali počas pracovného obeda, a to aj pod tlakom zavedenia nových obchodných ciel, ktorými sa z času na čas vyhráža americký prezident Donald Trump. "Verím, že zvíťazí zdravý rozum a dôjde k dohode. Sú to rozporuplné vyhlásenia, raz militantné a potom mierumilovné," opísal Trumpove vyhlásenia Žiga.



Podľa jeho slov ministri obchodu všetkých členských krajín Únie v piatok vyjadrili podporu rokovaniam s USA a plnú podporu pre mandát eurokomisárky zodpovednej za obchod Cecilie Malmströmovej. Zdôraznil, že nikto v EÚ sa nesnaží hľadať si svoju vlastnú cestu týkajúcu sa obchodných rokovaní s Američanmi.



"Je v záujme nielen Európskej únie, ale aj USA, aby došlo k dohode a aby boli jasné rámce toho, ako bude Únia obchodovať so Spojenými štátmi," skonštatoval Žiga. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že v najbližších týždňoch, keď dôjde k ďalším európsko-americkým stretnutiam, sa rokovania posunú ďalej. Pripomenul, že Malmströmová na budúci týždeň pokračuje v rokovaniach na americkej pôde a o tri týždne sa v rámci summitu G20 v Buenos Aires stretne americký prezident s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.



Juncker a Trump sa koncom júla vo Washingtone dohodli, že sa budú snažiť o nulové clá a nulové dotácie na priemyselné produkty, okrem automobilov. Prezident USA súhlasil, že sa zdrží zavedenia ciel na európske autá, kým budú prebiehať rozhovory o znižovaní obchodných bariér.



Minister Žiga na otázku TASR, či uvedená júlová dohoda nie je ohrozená, odpovedal, že nie sú také náznaky, ale celkovú situáciu môžu ovplyvniť aj doplňujúce voľby do amerického Kongresu a Senátu.



Žiga spresnil, že najcitlivejšími prvkami obchodných rokovaní EÚ - USA sú stále autá a priemysel ako taký a potom je to najmä regulačná politika. Upozornil, že z predmetov rokovaní bolo vylúčené poľnohospodárstvo, čiže o agrosektore sa momentálne nerokuje.



Americká strana naznačila, že by chcela mať hotový svoj mandát na obchodné rokovania s EÚ do troch mesiacov, v polovičke januára. Žiga, podobne ako aj ďalší oslovení európski ministri, však upozornil, že zatiaľ o nejakom špecifickom dátume pre predstavenie negociačného mandátu sa v Bruseli nehovorilo.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)