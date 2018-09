Žiga: MH Manažment je technicky pripravený na zrušenie

Súdne spory súvisiace s organizáciou, prípadne nesprivatizovaný majetok, by mohli po ukončení činnosti MH Manažmentu prejsť do správy rezortných ministerstiev.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Právny pokračovateľ niekdajšieho Fondu národného majetku (FNM) SR, akciová spoločnosť MH Manažment, je "technicky" pripravený na zrušenie. Je však ešte potrebné politické rozhodnutie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Čas na politickú diskusiu sa podľa neho nájde do konca tohto roka.



"Technicky sme pripravení, politické rozhodnutie, aké bude, neviem prejudikovať," priblížil minister hospodárstva. Súdne spory súvisiace s organizáciou, prípadne nesprivatizovaný majetok, by mohli po ukončení činnosti MH Manažmentu prejsť do správy rezortných ministerstiev. "Súdnych sporov už nie je tak veľa. Časť aktív, ktoré máme pod MH Manažmentom, môžeme presunúť na príslušné ministerstvá," povedal.



"Budem musieť aj našim koaličným partnerom predstaviť návrh. Existujú (v tejto veci) však aj niektoré citlivé otázky, ako sa napríklad vyrovnáme so SAD-kami (podniky autobusovej dopravy, pozn. TASR) či teplárňami, ktoré sú v portfóliu MH Manažmentu," dodal.