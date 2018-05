Žiga: Pripravili sme reformu podpory obnoviteľných zdrojov elektriny

Prioritou je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

Bratislava 14. mája (TASR) – Podpora elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom aukcií, princíp jednotného výkupcu a nový prvok – lokálny zdroj. S týmito opatreniami počíta novela zákona o OZE, ktorú v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára budúceho roka.



Prioritou je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie. "Urobili sme inventúru v systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a teraz ho prostredníctvom novely ideme nanovo nastaviť," opísal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Práva existujúcich výrobcov by mala novela zachovať, obmedzí však podporu pre nové zariadenia. Pre nové väčšie výkony nad 500 kW sa po novom zavedie aukcia, v ktorej si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže. Súčasné nastavenie ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vykupovať podporovanú elektrinu, ktorá sa používa na krytie strát v sústave. Nahradiť by to mala centralizácia prostredníctvom jednotného výkupcu, pričom sa zavedie aj jeden zúčtovateľ podpory, ktorým bude spoločnosť OKTE.



Novinkou bude aj zavedenie inštitútu lokálneho zdroja, čím ministerstvo reaguje na požiadavku Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). "Do 500 kW, keď vznikne nejaký lokálny zdroj, tak nemusí byť pripojený na sústavu," priblížil Žiga s tým, že ide o pokrývanie spotreby výrobou z variabilných obnoviteľných zdrojov energie priamo na odbernom mieste bez významnejšieho vplyvu na elektrizačnú sústavu a bez ďalších nákladov ako je tarifa za prevádzkovanie systému (TPS).



Súčasťou návrhu zákona je tiež rekonštrukcia TPS. MH SR sa rozhodlo zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky, čím by chcelo zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Podmienkou bude aj spotreba najmenej 1 GWh elektriny v predchádzajúcom roku. Kritériá ich výberu vychádzajú z prílohy usmernenia Európskej komisie (EK) o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. "My predpokladáme, že tých podnikov bude asi do 200 na Slovensku," skonštatoval Žiga, pričom toto opatrenie by malo byť realizované už od budúceho roka.



Zníženie nákladov na platby TPS súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z OZE pre energeticky náročné podniky bude formou kompenzácie. Jej výška bola predmetov rokovaní s ministerstvom financií. Zdrojom financií bude štátny rozpočet a počíta sa s 80 miliónmi eur.



Novela podľa rezortu reaguje na európske trendy a predchádzali jej aj diskusie s významnými účastníkmi trhu s elektrinou, ktorých sa systém podpory týka, a to vrátane prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), Úradu na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) aj predstaviteľov zamestnávateľských združení. Zákon rezort v pondelok zverejnil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ak ho vláda schváli, Národná rada SR by o ňom mala rokovať na jeseň tohto roku.