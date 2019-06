Žiga: Plynárenské podniky v SR sú pripravené aj na mimoriadnu situáciu

Poľa ministra ruská strana ubezpečila tú slovenskú, že občania SR a aj slovenský priemysel po 1. januári 2020 nebudú ohrození, čo sa týka dodávok plynu.

Bratislava 19. júna (TASR) - Plynárenské podniky v SR sú pripravené aj na mimoriadnu situáciu s plynom. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).



"Pripravujeme sa na štandardný režim, ale sme pripravení aj na nejakú mimoriadnu situáciu," priblížil v stredu Žiga v súvislosti s doteraz neuzatvorenou novou zmluvou o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá by mala začať platiť od roku 2020.



"Mám naplánované stretnutie s našimi reprezentantmi plynárenských spoločností, teda so spoločnosťou SPP (Slovenský plynárenský priemysel), Eustream, SPP Distribúcia a Nafta, prvý júlový týždeň, kde zhodnotíme situáciu a pripravenosť na zimnú sezónu," informoval o tom.



Oznámil zároveň, že rezort hospodárstva SR čaká vzhľadom na ukrajinské voľby pracovná cesta na Ukrajinu "niekedy na jeseň". "Bude to buď medzivládna komisia, alebo bilaterálne rokovanie po kreovaní novej (ukrajinskej) vlády. S novými partnermi už bude možné rokovať o nejakej dlhodobejšej vízii," dodal Žiga.



Minister hospodárstva 5. júna počas cesty v Rusku informoval o tom, že má pocit, že ruskí partneri sú pripravení hľadať konštruktívne riešenia v otázke momentálnej neexistencie novej dohody o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, pričom tá súčasná zanikne ku koncu roka. Nie je preto vylúčené, že od januára 2020 prestane cez Ukrajinu prúdiť plyn z Ruska.



"Spor alebo otvorené otázky nie sú medzi EÚ a Slovenskom a Ruskou federáciou, ale tie otvorené otázky sú medzi Ruskom a Ukrajinou. Zároveň som vám naznačoval, že na Ukrajine budú parlamentné voľby, a keď vzíde vláda po ukrajinských voľbách z týchto volieb taká, ktorá bude mať konštruktívny prístup k rokovaniam s Rusmi, a mám pocit, že Rusi majú ekonomické záujmy v tomto zmysle veľmi jasné, tak si myslím, že tie dodávky cez Ukrajinu nebudú ohrozené," konštatoval začiatkom júna šéf MH SR.



