Žiga: SR účasťou na samite v Pekingu potvrdilo záujem o Hodvábnu cestu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensko účasťou ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) na druhom samite "Bolt and road" v čínskom Pekingu potvrdilo záujem zúčastniť sa na tomto projekte. Stretnutia organizovaného 25. - 27. apríla pod záštitou čínskeho predsedu vlády Si Ťin-pchinga sa zúčastnili zástupcovia viac ako 150 krajín a 90 inštitúcií. Európsku komisiu zastupoval jej podpredseda Maroš Šefčovič a Slovensko reprezentoval aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). V pondelok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.



"Naša účasť na podujatí je signálom, že Slovensko ako rýchlorastúca ekonomika, ktorá sa sústreďuje na export, má o tento projekt záujem a chceme rozvíjať ekonomickú spoluprácu. A to platí nielen pre Čínu, ale aj pre ostatné krajiny, ktoré sa na projekte novodobej Hodvábnej cesty podieľajú," zdôraznil Žiga.



Cieľom iniciatívy Belt and road, ktorá sa považuje za novodobú Hodvábnu cestu, je prepojenie Číny po zemi a mori s viacerými kontinentmi vrátane Ázie, Európy a Afriky. Infraštrukturálne projekty ako cesty, železnice, prístavy alebo plynovody by mali prepojiť 65 krajín s približne 40 % podielom na výkone globálnej ekonomiky. "Podľa oficiálnych informácií boli počas podujatia podpísané dohody v hodnote 64 miliárd amerických dolárov," dodal tlačový odbor ministerstva.