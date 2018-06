Žiga: Srbsko je najdôležitejší obchodný partner SR na západnom Balkáne

Spoločná obchodná výmena medzi Slovenskom a Srbskom dosahuje podľa Žigu približne 700 miliónov eur.

Bratislava 5. júna (TASR) – Srbsko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska na západnom Balkáne. Uviedol to šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) na brífingu po podpísaní protokolu z 8. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskom a po podpísaní Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Inovačným fondom Srbska, za účasti srbského ministra pre inovácie a technologický rozvoj Nenada Popoviča.



Spoločná obchodná výmena medzi Slovenskom a Srbskom dosahuje podľa Žigu približne 700 miliónov eur. "Je trochu výhodnejšia pre srbskú stranu. Asi o 5 miliónov eur prevyšuje ich vývoz nad naším vývozom. My sa však budeme snažiť v najbližšom období túto bilanciu vyrovnať alebo ju prekonať," priblížil slovenský minister hospodárstva.



"Oblasti, o ktorých sme sa dnes rozprávali, boli hlavne priemysel a inovácie. Srbsko investuje veľké prostriedky do inovačných centier a do podpory start-upov. Jedna expertná skupina sa venovala práve takýmto otázkam a možnostiam spolupráce v tejto oblasti," spresnil Žiga. Pripomenul zároveň, že na Slovensku pracuje asi 15.000 oficiálne registrovaných pracovníkov zo Srbska.







Slovensko podľa Žigu ponúka svoje skúsenosti z pôsobenia na trhu EÚ. "Dohodli sme sa na častejšom stretávaní sa. Zmiešaná komisia by sa mala konať na budúci rok v Belehrade," poznamenal šéf MH SR.



Podľa slov Popoviča účastníci dvojdňového zasadnutia zmiešanej komisie medzi SR a Srbskom rokovali v štyroch skupinách, ktoré sa orientovali najmä na financie, na podporu ekonomickej spolupráce, na informatizáciu trhu a na inovácie a digitalizáciu spoločností.