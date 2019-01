Žiga: Chceme sa venovať najmä elektromobilite a boju s byrokraciou

Budeme mestám a obciam ponúkať granty, aby vybudovali infraštruktúru pre elektromobily. Ešte v tejto oblasti vidím veľké rezervy, povedal minister hospodárstva.

Bratislava 15. januára (TASR) - V roku 2019 sa chce rezort hospodárstva venovať najmä rozvoju infraštruktúry pre elektromobilitu, antibyrokratickej legislatíve, ako aj implementácii vlani prijatého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Uviedol to pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Zákon o OZE a zákon investičných stimuloch boli podľa neho hlavnými zákonmi, ktoré rezort presadil v roku 2018.



"Ideme uplatňovať do praxe zákon o obnoviteľných zdrojoch, ktorý platí od 1. januára 2019. Pri ňom budeme mať veľa práce, pretože ideme do takého prostredia, kedy budeme ako keby nanovo štartovať niektoré procesy. Tomu sa budeme musieť venovať," priblížil.



MH SR podľa jeho slov chce v tomto roku podporiť elektromobilitu. "Poznáme projekt, kedy sme dávali tým, ktorí mali záujem kúpiť si nový elektromobil, dotáciu 5000 eur. Teraz ideme trochu iným smerom, ideme rozvíjať infraštruktúru. Budeme mestám a obciam ponúkať granty, aby vybudovali infraštruktúru pre elektromobily. Ešte v tejto oblasti vidím veľké rezervy. Ak chceme cestovať z východu SR na jej západ elektromobilom, tak môžeme mať problém s nabitím batérií elektromobilu," povedal minister.



"Budeme ďalej pracovať na balíčku. V decembri sme avizovali nový antibyrokratický balíček s 35 opatreniami. Na to, aby sa dostal do zákonov, budeme potrebovať ešte rokovať s príslušnými rezortmi. Budeme musieť samozrejme meniť zákony, na čo treba ešte nejaký čas," dodal Žiga.