Žiga: Vzájomná obchodná bilancia SR so Srbskom výrazne narastá

Bratislava/Belehrad 31. mája (TASR) – Napriek tomu, že Srbsko nie je členom Európskej únie, vzájomná obchodná bilancia Slovenska s touto krajinou výrazne narastá. V roku 2018 dosiahol obrat tovarov a služieb 566 miliónov eur, čo je medziročný nárast takmer o desať percent. Možnosti na slovenské investície v Srbsku sú najmä v energetike, povedal po rokovaní komisie pre medzivládnu spoluprácu v hospodárskej oblasti v Belehrade minister hospodárstva Peter Žiga.



"Znamená to investície do obnoviteľných zdrojov, do vodných elektrární, biomasy či bioplynu," spresnil Žiga. Ďalšie možnosti spolupráce vidí minister aj v oblasti plynárenstva. "Máme záujem budovať plynovod Eastring, ktorý by mohol mať synergiu aj s TurkStreamom, ktorý bude končiť na srbsko-maďarskej hranici. Našli sme niekoľko projektov na vládnej úrovni a, samozrejme, je veľa projektov na podnikateľskej úrovni, ktoré vláda vie podporiť otváraním dverí, vytváraním možností práve takýmito vládnymi komisiami," dodal Žiga.



I keď rozvoj obchodu medzi krajinami zvyšuje kvalitu obchodných vzťahov, je podľa Žigu menej pozitívne, že v minulom roku Slovensko viac tovarov a služieb doviezlo, ako do Srbska exportovalo. Napriek tomu si minister nemyslí, že by bolo Srbsko pre Slovensko konkurenciou. "My sa teraz sústreďujeme na výrobu s vyššou pridanou hodnotou, na priemysel 4.0 a na investície do nových technológií a do výskumu a vývoja," povedal Žiga. Slovensko podľa neho vie veľmi úspešne spolupracovať so srbskými firmami na subdodávkach jednoduchších tovarov, prípadne subdodávkach pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel. "Takže si myslím, že môžeme vytvoriť synergiu a nie si vzájomne konkurovať," zakončil minister.



Slovensko podporuje Srbsko v jeho snahe o vstup do Európskej únie. Premiér Peter Pellegrini vo štvrtok (30. 5.) oznámil, že plánuje zvolanie samitu krajín Vyšehradskej štvorky a Srbska, ktorý sa bude okrem možností ďalšieho rozvoja ekonomickej spolupráce zaoberať práve vstupom Srbska do EÚ.