Žiga: Najmenej rozvinuté okresy majú pracovníkov pre investorov

Podľa ministra hospodárstva západné Slovensko už nemá príliš veľa (ľudských) kapacít.

Bratislava 14. júna (TASR) - Najmenej rozvinuté okresy (NRO) Slovenska majú ešte potenciál pracovnej sily pre umiestnenie nových investorov. Uviedol to vo štvrtok šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) na otázku, či by mala prípadná nová automobilka dosť kvalifikovaných pracovníkov.



"Pripúšťam, že západné Slovensko už nemá príliš veľa (ľudských) kapacít. Možno, že je už poddimenzované, čo sa týka pracovnej sily, ale určite východ Slovenska má ešte priestor na to, aby sme tam vedeli umiestniť investorov, či už z automobilového, strojárskeho priemyslu, alebo z iných oblastí priemyslu," povedal.



"Nevylučujem, že to môže byť aj investor z úplne iného odvetvia ako z automobilového. V tejto chvíli si myslím, že východ, sever a juh krajiny, kde máme ešte naďalej najmenej rozvinuté okresy, tú absorpčnú kapacitu majú," dodal.



Žiga nechcel informovať o tom, v akej fáze sú rokovania s ďalšou automobilkou, ktorej príchod bol v uplynulých mesiacoch medializovaný. "Pri lákaní zahraničných investorov je diskrétnosť jedným zo zásadných faktorov, ktoré ovplyvňujú ich rozhodovanie," doplnil šéf MH.