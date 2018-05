Zisk odevného reťazca Gap vzrástol, zaostal však za očakávaniami

Pod slabšie než očakávané výsledky sa podpísala rovnomenná značka Gap, ktorej tržby klesli.

San Francisco 25. mája (TASR) - Americký odevný reťazec Gap zaznamenal za 1. kvartál obchodného roka 2018/2019 rast zisku takmer o 15 %. Napriek rastu však spoločnosť zaostala za očakávaniami, keď výsledky ovplyvnil pokles dopytu po rovnomennej značke firmy.



Spoločnosť v týchto dňoch oznámila, že za 1. kvartál obchodného roka 2018/19, to znamená za tri mesiace do 5. mája, dosiahla čistý zisk 164 miliónov USD (139,84 milióna eur) oproti 143 miliónom USD v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka. Medziročne to znamená rast o 14,7 %.



Výsledok však zaostal za očakávaniami ekonómov. Zisk na akciu síce dosiahol 42 centov oproti 36 centom pred rokom, analytici však počítali s rastom na 45 až 46 centov/akcia.



Pod slabšie než očakávané výsledky sa podpísala rovnomenná značka Gap, ktorej tržby klesli. Tržby v obchodoch otvorených viac než rok vzrástli len o 1 % práve pre pokles tržieb z predaja produktov značky Gap. Tie sa znížili o 4 %. Tento pokles čiastočne dokázali vykompenzovať značky Old Navy a Banana Republic, z ktorých každá zaznamenala rast tržieb o 3 %.



Okrem Gap aj iné odevné spoločnosti zaznamenávajú pokles dopytu. Dôvodom je, že spotrebitelia postupne presúvajú svoje záujmy z oblečenia na zážitky.