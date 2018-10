Zisk automobilky Hyundai klesol v 3. kvartáli o vyše dve tretiny

Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 3. štvrťroku 269 miliárd wonov (208,34 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 852 miliárd wonov.

Soul 25. októbra (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor oznámila prepad zisku za 3. kvartál o vyše dve tretiny a výrazne zaostala za očakávaniami trhov. Ako uviedla, za nepriaznivým vývojom v 3. štvrťroku sú slabé tržby na kľúčových trhoch a čiastočne náklady spojené so zvolávaním áut do servisov v Spojených štátoch.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 3. štvrťroku 269 miliárd wonov (208,34 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 852 miliárd wonov. Zisk sa tak prepadol o vyše 68 %. Analytici s poklesom počítali, nie však v takom rozsahu. Predpokladali, že zisk klesne len na 831 miliárd wonov. Výsledky firmy ovplyvnil nepriaznivý vývoj na hlavných trhoch a ako dodala agentúra Reuters aj náklady spojené so zvolávaním áut do servisov v USA pre problémy s airbagmi a motormi, ktorým hrozí vznietenie.



Prevádzkový zisk sa prepadol o 76 % na 289 miliárd wonov. Tržby vzrástli, ale len o 1 % na 24,43 bilióna wonov. Pre firmu dôležitý americký trh vykázal rast tržieb, ale rovnako len o 1 %. Navyše, v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, tržby klesli, a to napriek dohode o normalizácii vzťahov medzi Soulom a Pekingom.



Firma sa okrem toho obáva prípadného zavedenia dovozných ciel Spojenými štátmi na autá a autokomponenty, ktorými hrozí prezident Donald Trump. Južná Kórea dúfa, že v jej prípade USA takéto clá nezavedú, nakoľko, ako tvrdí, v rámci novej bilaterálnej dohody s Washingtonom urobila v automobilovom sektore viacero ústupkov.