Zisk BASF v 1. kvartáli klesol

Ludwigshafen 6. mája (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF oznámil, že jeho čistý zisk za prvý štvrťrok 2019 klesol o 16 %. Vedenie však verí, že druhý polrok bude lepší ako slabší štart do tohto roka.



Konkrétne čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca marca 2019 znížil na 1,41 miliardy eur, čo predstavuje 1,53 eura na akciu, z 1,68 miliardy eur alebo 1,83 eura/akcia v predchádzajúcom roku.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v sledovanom období klesol o 22 % na 1,76 miliardy eur z 2,26 miliardy eur pred rokom, a to najmä vďaka podstatne nižším príjmom divízií materiálov a chemikálií.



Tržby za 1. štvrťrok však vzrástli o 3 % na 16,18 miliardy eur z 15,70 miliardy eur v minulom roku.



Spoločnosť BASF uviedla, že jej predstavenstvo a dozorná rada navrhli na valnom zhromaždení akcionárov, aby sa dividenda zvýšila o 10 centov na 3,20 eura na akciu.



Čo sa týka prognózy na rok 2019, BASF potvrdil, že očakáva mierny rast tržieb aj EBIT, skôr bližšie k dolnej hranici odhadovaných 1 až 10 %.