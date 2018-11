Zisk Deutsche Post DHL v 3. kvartáli strmo klesol

Čistý zisk Deutsche Post, ktorá prevádzkuje aj zásielkovú službu DHL, sa za tri mesiace do konca septembra znížil medziročne o 77 % na 146 miliónov eur.

Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Deutsche Post DHL, ktorá je najväčšou európskou poštovou a doručovateľkou spoločnosťou, zaznamenala v 3. štvrťroku 2018 strmý pokles zisku. Dôvodom boli slabé výsledky jej poštovej divízie.



Čistý zisk Deutsche Post, ktorá prevádzkuje aj zásielkovú službu DHL, sa za tri mesiace do konca septembra znížil medziročne o 77 % na 146 miliónov eur. Skupina pripísala tento pokles jednorazovým nákladom vo výške takmer 400 miliónov eur najmä na predčasný odchod zamestnancov do dôchodku v dôsledku rozsiahlej reštrukturalizácie. Jej cieľom je zvýšiť ziskovosť divízie, ktorá zabezpečuje doručovanie balíkov internetových obchodov.



Tržby skupiny pritom v 3. štvrťroku vzrástli o 1,4 % na 14,9 miliardy eur vďaka solídnemu výkonu divízií expresných a nákladných služieb DHL.



Deutsche Post sa aj napriek rozmachu on-line nákupov nedarí vykompenzovať pokles príjmov v iných oblastiach, najmä úbytok listov. Aj vysoké náklady na pracovnú silu a investície do nových služieb majú negatívny vplyv na jej zisk.



Pri pohľade do budúcnosti Deutsche Post potvrdila svoju predpoveď a naďalej očakáva prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 3,2 miliardy eur. Skupina taktiež potvrdila svoj cieľ pre rok 2020, ktorým je prevádzkový zisk viac ako 5 miliárd eur.