Zisk Hasbro v 3. kvartáli mierne klesol

Zisk Hasbro sa za tri mesiace do konca septembra 2018 znížil o 0,6 % na 263,9 milióna USD (230,08 milióna eur), čo predstavuje 2,06 USD na akciu.

New York 22. októbra (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro zaznamenal v 3. kvartáli mierny pokles zisku. To sklamalo analytikov, ktorí mu predpovedali lepší výsledok. Dôvodom bol krach siete hračkárstiev Toys "R" Us.



Zisk Hasbro sa za tri mesiace do konca septembra 2018 znížil o 0,6 % na 263,9 milióna USD (230,08 milióna eur), čo predstavuje 2,06 USD na akciu, z 265,6 milióna USD alebo 2,09 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.



Po úprave o jednorazové položky vykázala spoločnosť Hasbro zisk 1,93 USD/akcia, zatiaľ čo analytici jej predpovedali upravený zisk 2,23 USD na akciu.



Tržby spoločnosti Hasbro v 3. kvartáli klesli o 12,3 % na 1,57 miliardy USD z 1,79 miliardy USD vlani. Analytici pritom očakávali, že dosiahnu 1,71 miliardy USD.



Hasbro uviedol, že "nižšie výnosy odrážajú stratené príjmy od Toys" R "Us v USA, Európe a Tichomorí.



(1 EUR = 1,1470 USD)