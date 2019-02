Zisk Iberdroly vzrástol o 7,5 % a prvýkrát prekročil 3 miliardy eur

Čistý zisk koncernu sa v roku 2018 zvýšil o 7,5 % na 3,01 miliardy eur, čo je jeho najlepší výsledok v histórii.

Madrid 20. februára (TASR) - Španielsky energetický gigant Iberdrola v stredu oznámil, že v roku 2018 dosiahol nárast čistého aj prevádzkového zisku. Pomohli mu vyššie príjmy z Latinskej Ameriky aj väčšia produkcia vodných a veterných elektrární v Španielsku.



"Je to prvýkrát, keď zisk skupiny prekročil 3 miliardy eur," uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení.



Zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) stúpol o 27,7 % na 9,35 miliardy eur a vlaňajšie tržby vzrástli o 12,2 % na 35,1 miliardy eur.



Tržby divízie obnoviteľnej energie sa pritom zvýšili o 28 % najmä vďaka nárastu produkcie veterných a vodných elektrární a v menšej miere aj slnečnej energie.



Iberdrola, dodávateľ energie pre viac ako 30 miliónov ľudí v Španielsku, Spojených štátoch, Brazílii a Británii, investovala v minulom roku 5,3 miliardy eur do ďalšieho rozvoja. Z toho takmer 78 % "naliala" do výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v rámci investičného programu v celkovej výške 32 miliárd eur, ktorý je súčasťou jej štvorročnej stratégie. Tú predstavila minulý rok.