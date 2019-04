Zisk investičnej banky Goldman Sachs klesol o vyše pätinu

Goldman Sachs oznámila, že jej čistý zisk dosiahol za 1. štvrťrok tohto roka 2,18 miliardy USD (1,93 miliardy eur).

New York 15. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs oznámila za 1. kvartál pokles zisku o vyše pätiny, pod čo sa podpísali slabšie obchody s akciami a dlhopismi.



Goldman Sachs oznámila, že jej čistý zisk dosiahol za 1. štvrťrok tohto roka 2,18 miliardy USD (1,93 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala banka zisk na úrovni 2,74 miliardy USD. Medziročne to predstavuje pokles o 20,44 %. Napriek tomu ale prekonala očakávania trhov, keďže zisk na akciu bol vyšší, než predpokladali analytici.



Výrazne klesli aj tržby, takmer o 13 %. Zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch 2018 zaznamenali 10,08 miliardy USD, za 1. kvartál tohto roka to bolo 8,81 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1321 USD)