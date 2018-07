Zisk írskych aerolínií Ryanair v 1. kvartáli klesol zhruba o pätinu

Aerolínie uviedli, že dôvodom sú nižšie ceny leteniek, výpadok polovice veľkonočných sviatkov, vyššie náklady na palivá a na zamestnancov.

Dublin 23. júla (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila, že za 1. kvartál obchodného roka 2018/2019 zaznamenala pokles zisku o pätinu, pod čo sa podpísala kombinácia nižších príjmov z leteniek a vyšších nákladov.



Spoločnosť uviedla, že v 1. štvrťroku 2018/2019, čo znamená od apríla do konca júna, dosiahla zisk 319 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to znamená pokles o 20 %. Aerolínie uviedli, že dôvodom sú nižšie ceny leteniek, výpadok polovice veľkonočných sviatkov, vyššie náklady na palivá a na zamestnancov.



Napriek výraznému poklesu zisku však výsledky prekonali odhady analytikov. Tí očakávali, že zisk spoločnosti dosiahne okolo 305 miliónov eur.



Ryanair zároveň upozornil, že v kľúčovej letnej sezóne budú priemerné ceny leteniek o niečo nižšie, než sa pôvodne očakávalo. Ako dôvod spoločnosť uviedla tlak konkurencie, nezvyčajne horúce počasie v severnej Európe a neistotu spôsobenú sériou štrajkov pilotov.



Aerolínie zároveň potvrdili pôvodný odhad zisku za celý rok 2018/2019. Spoločnosť tak aj naďalej očakáva, že za súčasný obchodný rok dosiahne zisk po zdanení v rozmedzí od 1,25 miliardy do 1,35 miliardy eur. Na porovnanie, v skončenom roku 2017/2018 zaznamenala rekordný zisk na úrovni 1,45 miliardy eur.