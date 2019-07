Zisk juhokórejského Samsung Electronics klesol o vyše 50 %

Tržby dosiahli 56,13 bilióna wonov a v medziročnom porovnaní sa tak znížili o vyše 4 %.

Soul 31. júla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics oznámila za 2. štvrťrok prepad zisku o viac než polovicu. Dôvodom je najmä presýtený trh s pamäťovými čipmi, čo tlačí na ceny. Samsung Electronics je najväčším producentom pamäťových čipov a smartfónov na svete. Situáciu spoločnosti navyše komplikuje obchodný spor medzi Soulom a Tokiom, ktoré nedávno zaviedlo opatrenia na kontrolu exportu polovodičových materiálov.



Čistý zisk Samsungu dosiahol za tri mesiace do konca júna 5,18 bilióna wonov (3,93 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 53 %. "Problémy trhu s čipmi a pokles cien naďalej pokračujú, a to aj napriek určitému miernemu zotaveniu dopytu," uviedla firma. V 2. polroku však očakáva zlepšenie situácie na trhu.



Výrazne klesol aj prevádzkový zisk Samsungu. Za 2. kvartál dosiahol 6,6 bilióna wonov, čo predstavuje pokles takmer o 56 %. Prevádzkový zisk kľúčovej divízie čipov sa prepadol o 71 % na 3,4 bilióna wonov.



(1 EUR = 1317,25 KRW)