Zisk klenotníckej firmy Tiffany klesol, no očakávania trhov prekonala

New York 18. marca (TASR) - Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany oznámila za 4. štvrťrok obchodného roka 2017/2018 výrazný pokles zisku, tržby však zaznamenali rast o takmer desatinu. Navyše, napriek prudkému poklesu čistého zisku, ktorý predstavoval vyše 60 %, spoločnosť prekonala očakávania trhov.



Čistý zisk Tiffany dosiahol vo 4. štvrťroku 2017/2018, ktorý sa skončil 17. januára, 62 miliónov USD (50,40 milióna eur). Dôvodom prepadu ale boli mimoriadne položky súvisiace s daňovou reformou v USA, ktoré dosiahli 146 miliónov USD. Bez ich započítania by Tiffany vykázala zisk 208 miliónov USD, čo medziročne predstavuje rast o 15 %.



Na akciu by to znamenalo 1,67 USD oproti 1,45 USD/akcia vo 4. kvartáli 2016/2017. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,64 USD.



Celkové čisté tržby sa zvýšili o 9 % na 1,33 miliardy USD, keď ich rast zaznamenali všetky regióny, v ktorých firma pôsobí a zároveň všetky kategórie produktov. Aj v tomto prípade tak Tiffany prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali kvartálny rast tržieb na 1,31 miliardy USD.



Za celý rok sa čistý zisk znížil zhruba o 17 % na 370 miliónov USD. Bez započítania mimoriadnych položiek však zisk dosiahol 516 miliónov USD, čo znamená rast o 10 %. Tržby vzrástli o 4 % na 4,2 miliardy USD.