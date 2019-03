Zisk korporácií sa vo 4. štvrťroku medziročne znížil o 3,1 %

Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v roku 2018 zisk v hodnote 12,163 miliardy eur, v porovnaní s rokom 2017 vzrástol o 1,7 %.

Bratislava 7. marca (TASR) - Nefinančné a finančné korporácie hospodárili vo 4. štvrťroku 2018 so ziskom 2,985 miliardy eur. Oproti 4. štvrťroku 2017 sa zisk znížil o 3,1 %. Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšila o 447,7 milióna eur na 3,105 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



K zvýšeniu zisku nefinančných korporácií najviac prispel nárast zisku v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 176,8 milióna eur na 613,5 milióna eur, informáciách a komunikáciách o 72,3 milióna eur na 292,6 milióna eur, činnostiach v oblasti nehnuteľností, odborných, vedeckých a technických činnostiach, administratívnych a podporných službách o 56,3 milióna eur na 207,7 milióna eur a vo veľkoobchode a maloobchode o 46,9 milióna eur na 661,9 milióna eur.



Finančné korporácie vo 4. štvrťroku 2018 prešli medziročne zo zisku do straty v objeme 120,7 milióna eur. Vývoj ovplyvnila strata v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch 217,6 milióna eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov 133,2 milióna eur. Zisk vykázali len peňažné finančné inštitúcie v hodnote 230,1 milióna eur pri medziročnom poklese o 8,3 %.



Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v roku 2018 zisk v hodnote 12,163 miliardy eur, v porovnaní s rokom 2017 vzrástol o 1,7 %. Zisk nefinančných korporácií vzrástol o 8,8 % a dosiahol objem 11,097 miliardy eur. Finančné korporácie zaznamenali medziročný pokles zisku a hospodárenie za obdobie roka 2018 skončili so ziskom 1,066 miliardy eur.