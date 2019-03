Zisk módneho domu Hugo Boss vlani vzrástol

Hugo Boss uviedol, že za rok 2018 dosiahol čistý zisk 236 miliónov eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená rast o 2,2 %.

Berlín 7. marca (TASR) - Nemecký módny dom Hugo Boss zaznamenal za minulý rok rast zisku a spoločnosť očakáva, že v tomto trende bude pokračovať aj v roku 2019, pričom rast by sa mal ešte zrýchliť.



Hugo Boss uviedol, že za rok 2018 dosiahol čistý zisk 236 miliónov eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená rast o 2,2 %. Napriek zvýšeniu zisku spoločnosť nesplnila očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na úrovni takmer 276 miliónov eur.



Upravený prevádzkový zisk EBITDA dosiahol 489 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená mierny pokles, keď za rok 2017 dosiahol upravený zisk EBITDA 491 miliónov eur. Dôvodom boli podľa spoločnosti investície do ďalšieho skvalitnenia produktov a do digitalizácie jej obchodného modelu. Už v januári Hugo Boss oznámil vývoj tržieb. Tie sa v roku 2018 zvýšili o 2 % na 2,8 miliardy eur.



Čo sa týka tohto roka, spoločnosť očakáva rast tržieb na strednej až hornej úrovni jednocifernej škály. V prípade čistého zisku počíta Hugo Boss s rastom na hornej úrovni jednocifernej škály.