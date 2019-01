Zisk Morgan Stanley v 4. kvartáli vzrástol menej, ako sa čakalo

Upravený zisk Morgan Stanley za tri mesiace do konca decembra vzrástol na 1,36 miliardy USD alebo 80 centov na akciu zo 470 miliónov USD alebo 26 centov/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.

New York 17. januára (TASR) - Americká investičná banka Morgan Stanley zaznamenala v 4. kvartáli 2018 nárast zisku, ale menší, ako jej predpovedali analytici z Wall Street. Dôvodom boli výkyvy na trhoch v závere minulého roka.



Upravený zisk Morgan Stanley za tri mesiace do konca decembra vzrástol na 1,36 miliardy USD (1,19 miliardy eur) alebo 80 centov na akciu zo 470 miliónov USD alebo 26 centov/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici však banke predpovedali v 4. kvartáli ešte väčší zisk, a to 89 centov na akciu.



Tržby Morgan Stanley v sledovanom období pritom klesli o 10 % na 8,55 miliardy USD z 9,5 miliardy USD rok predtým.



Tržby z obchodovania s inštitucionálnymi cennými papiermi dosiahli 3,84 miliardy USD, namiesto očakávaných 4,33 miliardy USD. Aj príjem divízie správy majetku vo výške 4,14 miliardy USD zaostal za odhadom Wall Street, ktorá počítala s tržbami 4,45 miliardy USD. Iba najmenšia divízia - správa investícií, prekročila odhady s tržbami 684 miliónov USD, zatiaľ čo analytici jej predpovedali tržby 656,7 milióna USD.



(1 EUR = 1,1389 USD)