Zisk nemeckej automobilky Daimler klesol vlani takmer o 30 %

Daimler, ktorý je materskou spoločnosťou značky Mercedes-Benz, uviedol, že zisk za rok 2018 dosiahol 7,6 miliardy eur.

Stuttgart 6. februára (TASR) - Nemecká automobilka Daimler oznámila za minulý rok takmer 30-percentný pokles zisku, napriek tomu, že predaj áut aj tržby zaznamenali rast. Do výsledkov však čiastočne zasiahla aj daňová reforma v USA, ktorá prispela k jednorazovým príjmom firmy v roku 2017.



Daimler, ktorý je materskou spoločnosťou značky Mercedes-Benz, uviedol, že zisk za rok 2018 dosiahol 7,6 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 29 %. Výsledky ovplyvnili príjmy na úrovni 1 miliardy eur v roku 2017 z daňovej reformy v USA, ale ako povedal šéf automobilky Dieter Zetsche, aj viaceré problémy v minulom roku, ako pokračovanie diskusií o budúcnosti naftových áut, zavedenie nových emisných testov či obchodné konflikty vo svete.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol 11,1 miliardy eur. Aj v tomto prípade ide o výrazný pokles, keď v roku 2017 predstavoval 14,3 miliardy eur.



Čo sa však týka predaja, spoločnosť zvýšila jeho objem o 2,4 % na 3,4 milióna vozidiel. Tržby Daimleru dosiahli 167,4 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 2 %.



Tento rok počíta firma s ďalším rastom predaja áut a aj miernym zvýšením tržieb. Podobne o niečo vyšší by mal byť podľa spoločnosti aj zisk pred úrokmi a daňami.