Zisk nemeckej banky Commerzbank vzrástol vlani takmer 7-násobne

Čistý zisk druhej najväčšej banky v Nemecku dosiahol za minulý rok 865 miliónov eur. V roku 2017 predstavoval 128 miliónov eur.

Frankfurt nad Mohanom 14. februára (TASR) - Nemecká banka Commerzbank oznámila za minulý rok zvýšenie zisku na takmer sedemnásobok hodnoty z roku 2017. To banke podľa jej vyjadrenia umožní, aby sa v plnej miere sústredila na program reštrukturalizácie, ktorý oznámila v roku 2016 a s ktorého dokončením počíta v roku 2020.



Čistý zisk druhej najväčšej banky v Nemecku dosiahol za minulý rok 865 miliónov eur. V roku 2017 predstavoval 128 miliónov eur.



"Naša stratégia je správna a funguje. Rastie nám počet klientov, objem poskytovaných úverov aj upravený zisk," poukázal na vývoj v poslednom období generálny riaditeľ Commerzbank Martin Zielke.



Mierne sa zvýšili prevádzkové náklady. V roku 2018 dosiahli 6,88 miliardy eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 6,83 miliardy eur. Podľa vedenia Commerzbank sú za tým najmä investície do digitalizácie a náklady súvisiace s regulačnými opatreniami.