Zisk nemeckej energetickej firmy Innogy klesol vlani takmer o 50 %

Berlín 12. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Innogy oznámila za minulý rok pokles zisku takmer o 50 %. Najviac sa pod to podpísali problémy spoločnosti na britskom trhu.



Innogy v pondelok oznámila, že čistý zisk dosiahol za minulý rok 778 miliónov eur. V porovnaní so ziskom v roku 2016 to znamená pokles o 48,6 %. Upravený zisk, teda bez započítania mimoriadnych položiek, však vzrástol takmer o 9 % na 1,22 miliardy eur.



Firma zároveň potvrdila svoje prognózy na tento rok. Očakáva, že jej upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahne 2,7 miliardy eur a upravený čistý zisk 1,1 miliardy eur. Zároveň predpokladá ročné investície v objeme 2 až 2,5 miliardy eur.