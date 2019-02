Zisk obchodníka s komoditami Archer Daniels Midland klesol o 60 %

Spoločnosť, ktorá je známa najmä obchodom s komoditami ako sója, kukurica či pšenica, oznámila za 4. štvrťrok 2018 čistý zisk na úrovni 315 miliónov USD (275,76 milióna eur).

New York 5. februára (TASR) - Svetový obchodník s agrokomoditami Archer Daniels Midland zaznamenal vo 4. štvrťroku minulého roka pokles zisku zhruba o 60 %, pod čo sa do veľkej miery podpísal pokles cien kľúčových komodít, zvýšené náklady, ako aj jednorazové príjmy v poslednom kvartáli predchádzajúceho roka.



Spoločnosť, ktorá je známa najmä obchodom s komoditami ako sója, kukurica či pšenica, oznámila za 4. štvrťrok 2018 čistý zisk na úrovni 315 miliónov USD (275,76 milióna eur), čo na akciu znamená 55 centov. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval zisk 788 miliónov USD (1,39 USD).



Podpísal sa pod to pokles cien sóje a kukurice, ďalej obchodné spory medzi USA a Čínou, vyššie náklady, ale aj fakt, že výsledok za 4. kvartál roka 2017 pozitívne ovplyvnila daňová reforma v USA. Firma vtedy na nej zarobila 249 miliónov USD.



Bez započítania jednorazových položiek dosiahla firma zisk 495 miliónov USD. Na akciu to znamená 88 centov. Zaostala tak za odhadmi analytikov, ktorí očakávali upravený zisk na akciu na úrovni 93 centov.



Tržby za 4. kvartál minulého roka rovnako zaznamenali pokles, aj keď rozsah poklesu nebol výrazný. Za kvartál dosiahli 15,95 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 16,07 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1423 USD)