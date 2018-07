Zisk Philipsu v 2. kvartáli klesol

Zisk koncernu sa za tri mesiace do konca júna 2018 prepadol na 2 milióny eur z 289 miliónov eur pred rokom. Zaúčtoval si totiž poplatok vo výške 184 miliónov eur za oddelenie Philips Lighting.

Amsterdam 23. júla (TASR) - Holandský výrobca spotrebnej elektroniky a zdravotnej techniky Philips zaznamenal v 2. štvrťroku strmý pokles zisku. Dôvodom boli výdavky spojené s odčlenením niektorých prevádzok. V prípade tzv. pokračujúcich činností však jeho tržby ako aj zisk vzrástli.



Presnejšie, zisk koncernu sa za tri mesiace do konca júna 2018 prepadol na 2 milióny eur z 289 miliónov eur pred rokom. Philips totiž zaúčtoval poplatok vo výške 184 miliónov eur, čo je strata, ktorú predstavovalo oddelenie výrobcu osvetlenia Philips Lighting v súčasnosti známeho ako Signify NV. A zisk znížili aj ďalšie jednorazové náklady.



Spoločnosť ďalej uviedla, že jej čistý zisk z pokračujúcich činností v 2. kvartáli vzrástol o 9 % na 186 miliónov eur zo 161 miliónov eur pred rokom.



Zisk Philipsu pred úrokmi a zdanením (EBIT) v sledovanom období stúpol na 298 miliónov eur z 252 miliónov eur vlani. A marža EBIT marže sa zvýšila na 6,9 % z 5,9 %.



Porovnateľné tržby v 2. štvrťroku vzrástli o 4 % na 4,29 miliardy eur, a to najmä vďaka divízii zdravotnej techniky.



Philips uviedol, že smeruje k dosiahnutiu ročných úspor vo výške 400 miliónov eur v roku 2018.



Spoločnosť zopakovala svoje ciele na obdobie rokov 2017-2020 a očakáva rast porovnateľných tržieb v pásme v od 4 % do 6 %.