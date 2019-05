Zisk Slovenskej sporiteľne v 1. štvrťroku vzrástol na 47,4 milióna eur

Čistý úrokový výnos medziročne klesol o 1,6 % na 107 miliónov eur. Podľa sporiteľne za tým možno hľadať dlhodobý apetít klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská sporiteľňa dosiahla v 1. štvrťroku tohto roka čistý zisk 47,4 milióna eur. Medziročne vzrástol o 16 %. Banka zaznamenala rast vkladov aj úverov. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov.



"Vzťah s klientmi nie je už len o požičiavaní a spravovaní vkladov, naším cieľom je byť zodpovedným poradcom vo svete financií. To sa nám darí, keďže klienti oceňujú našu pridanú hodnotu, napríklad pri poistení. Prejavuje sa to aj v našich finančných výsledkoch," zhodnotil výsledky v správe pre médiá člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.



Čistý úrokový výnos medziročne klesol o 1,6 % na 107 miliónov eur. Podľa sporiteľne za tým možno hľadať dlhodobý apetít klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silné konkurenčné prostredie. Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 21,8 % na 32,5 milióna eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 22,7 %.



Banke sa darilo v poskytovaní úverov, zaznamenala aj rast vkladov. Objem úverov klientom dosiahol 13,1 miliardy eur a medziročne sa zvýšil o 9,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 vzrástli o 6,3 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli medziročne o 6,5 %, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli medziročne o 4,2 %. Úvery korporátnym klientom sa medziročne zvýšili o 14,9 % a dosiahli úroveň 3,5 miliardy eur.



Vklady obyvateľstva medziročne stúpli z 10,5 miliardy eur na 11,4 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 vzrástli z 13,1 miliardy eur na 13,8 miliardy eur.