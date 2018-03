Zisk štátneho podniku sa medziročne mierne zvýšil

Vzrast medziročných tržieb o tri percentá bol vyvolaný najmä vďaka miernemu zvýšeniu realizačných cien a lepšiemu zhodnoteniu dreva.

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Štátny podnik Lesy SR dosiahol v uplynulom roku zisk po zdanení vo výške 7.522.000 eur, čo je o 241.000 eur (3 %) viac než v roku 2016. Čistý obrat podniku sa v predchádzajúcom účtovnom období medziročne zvýšil z 218.758.000 eur na 225.416.000 eur. Väčšinu zisku (5.000.000) lesníci odvedú do štátneho rozpočtu. TASR o tom v piatok informoval hovorca Lesov SR, š. p., Banská Bystrica, Radko Srnka.



Podľa neho vzrast medziročných tržieb o tri percentá bol vyvolaný najmä vďaka miernemu zvýšeniu realizačných cien a lepšiemu zhodnoteniu dreva.



"Čo najlepšie zhodnotenie dreva je dlhodobým a trvalým cieľom vedenia podniku. Na jednej strane sa usilujeme pri rokovaniach s obchodnými partnermi o dosiahnutie spravodlivej ceny dreva, na druhej strane musíme využiť potenciál, ktorý nám táto surovina poskytuje, a v maximálnej možnej miere zvýšiť výťažnosť kvalitných sortimentov," konštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Podnik v minulom roku predal obchodným partnerom 4.178.000 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom predtým pokles o 28.202 m3.



"K rastu zisku prispelo najmä zvýšenie priemernej predajnej ceny dreva oproti plánu o 2,62 %. To sa podarilo dosiahnuť nielen na základe priaznivejšej situácie na trhu, ale i uplatnením adekvátnych opatrení pri zhodnotení drevnej suroviny," ozrejmil Staník. Napriek pozitívnym výsledkom je však výška priemerného speňaženia (49,64 eura/m3) stále pod úrovňou roku 2013 a po prepočte konverzným kurzom napríklad aj pod úrovňou roku 2007.



Ako doplnil Srnka, zisk štátneho podniku negatívne ovplyvnili rastúce náklady na hospodársku činnosť. V roku 2017 vďaka zaradeniu nových investícií do majetku výrazne, o 3.194.000 eur, vzrástli odpisy investičného majetku, o 943.000 eur vzrástli náklady na spotrebu energií i materiálu a o 162.000 eur, celkovo na 7.014.000 eur, vzrástli dane a poplatky štátu a samosprávam.