Zisk svetového producenta agrotechniky Deere v 2. kvartáli klesol

Moline 17. mája (TASR) - Americký producent poľnohospodárskych a stavebných strojov Deere oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku, pričom výsledkami firma zaostala za očakávaniami trhov.



Najväčší výrobca poľnohospodárskej techniky na svete uviedol, že zisk za 2. štvrťrok obchodného roka 2018/2019, čo znamená od februára do konca apríla, dosiahol 1,13 miliardy USD (1,01 miliardy eur). V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého obchodného roka to predstavuje pokles o 6,6 %.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk 1,14 miliardy USD. Na akciu to znamená 3,52 USD. Spoločnosť tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 3,61 USD.



Čo sa týka celého obchodného roka, ktorý sa skončí v októbri, firma Deere svoju prognózu v oblasti zisku upravila smerom nadol. Dôvodom je slabší očakávaný rast tržieb.



Zatiaľ čo v novembri minulého roka v prognóze na tento rok uvádzal Deere 7-percentný rast tržieb, v súčasnosti počíta s tým, že vzrastú len o 5 %. V dôsledku toho firma predpokladá, že čistý zisk dosiahne tento rok 3,3 miliardy USD, zatiaľ čo v novembrovom odhade počítala so ziskom na úrovni 3,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1203 USD)