Zisk Toyoty výrazne vzrástol, firma zlepšila celororočnú prognózu

Tokio 6. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota zlepšila celoročné vyhliadky zisku po tom, ako za 1. polrok súčasného obchodného roka zaznamenala jeho výrazný rast. Dopomohol jej k tomu pokračujúci rast predaja a súbežné znižovanie nákladov.



Spoločnosť oznámila, že čistý zisk za šesť mesiacov do konca septembra dosiahol 1,24 bilióna jenov (9,63 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 16 %. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku o 10 %.



Tržby vzrástli o 3,4 % na 14,7 bilióna jenov. Podpísal sa pod to pokračujúci rast predaja áut na všetkých významných trhoch, v Ázii, Severnej Amerike aj Európe.



Výsledky v oblasti zisku však výrazne podporilo aj znižovanie nákladov. "Toyota aj vďaka tomu vykazuje za prvé mesiace súčasného obchodného roka solídne výsledky," povedal pre agentúru AFP analytik japonskej poradenskej firmy TIW Satoru Takada.



Firma vďaka tomu zlepšila prognózu zisku za celý obchodný rok, ktorý sa skončí v marci. Čistý zisk najnovšie odhaduje na úrovni 2,3 bilióna jenov, zatiaľ čo pôvodne počítala so ziskom 2,12 bilióna jenov. Na druhej strane, aj keď by Toyota novú prognózu naplnila, stále to bude slabší zisk než za predchádzajúci obchodný rok, v ktorom dosiahol rekordných 2,49 bilióna jenov.



Nervozitu vyvoláva aj neistota súvisiaca s možným zavedením vysokých dovozných ciel na autá zo strany USA. Washington zatiaľ takýto krok odložil, to sa však neskôr môže zmeniť. "Riziko zavedenia dodatočných dovozných ciel na japonské autá v tejto chvíli nehrozí, či k tomu ale nedôjde, to bude závisieť od výsledkov obchodných rokovaní medzi USA a Japonskom," dodal Takada.



(1 EUR = 128,81 JPY)