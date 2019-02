Zisky firiem indexu S&P 500 v 1. kvartáli klesnú prvýkrát od roka 2016

Podľa viceprezidenta spoločnosti BB&T Wealth Management nepriaznivé prognózy pravdepodobne ovplyvnia investorov na akciových trhoch, aj keď aktuálne čísla budú vyššie.

New York 9. februára (TASR) - Analytici očakávajú, že zisky spoločností, ktoré tvoria index S&P 500, v 1. kvartáli medziročne klesnú o 0,1 %. Pôjde tak o prvý štvrťročný pokles od roka 2016.



Najnovšia prognóza je výrazne nižšia než predchádzajúca predpoveď zo začiatku roka, keď analytici očakávali rast kvartálnych ziskov o 5,3 %. Aj celkový obraz pre tento rok je oveľa horší než v roku 2018, keď sa zníženie daní postaralo o rast ziskov celej skupiny S&P 500 nad 20 %. Analytici pre celý tento rok očakávajú vzostup ziskov S&P 500 len o 4,3 %, kým za rok 2018 sa očakáva rast až o 24 %.



Prognózy sa v posledných mesiacoch znižovali vzhľadom na rastúce obavy zo slabšieho globálneho rastu, najmä v Číne, a horších vyhliadok najvýznamnejších technologických spoločností. Práve technologický sektor je dôležitým faktorom vo vývoji ziskov celej skupiny S&P 500 a v 1. kvartáli sa očakáva medziročný pokles ich ziskov o 6,1 %.



Podľa viceprezidenta spoločnosti BB&T Wealth Management nepriaznivé prognózy pravdepodobne ovplyvnia investorov na akciových trhoch, aj keď aktuálne čísla budú vyššie. "Ak sa diskusia obráti na recesiu ziskov, určite to nepomôže cenám akcií bez ohľadu na to, či to nastane, alebo nie," cituje ho agentúra Reuters.