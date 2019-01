Živnostníci a SZČO dostávajú oznámenia o novom poistnom

Živnostníci dostanú v týchto dňoch oznámenia listom alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku.

Bratislava 14. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) začala zasielať oznámenia o novej výške poistného pre rok 2019. Živnostníci dostanú v týchto dňoch oznámenia listom alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Do e-schránok poisťovňa posiela 7567 oznámení.



"Zmena platby poistného súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Táto zmena sa týka viac ako 162.301 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ, a ďalších 325 SZČO si platby musí upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Výška poistného sa nezmení tým SZČO, ktoré poistné platia podľa údajov z daňového priznania. Platiť budú rovnako ako v roku 2018 až do 1. júla 2019, keď im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2018," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.



Prvýkrát je nová výška poistného za január 2019 splatná do 8. februára 2019. Sociálna poisťovňa zároveň SZČO odporúča, aby si včas upravili aj platobný príkaz v banke.